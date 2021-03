Após título do Brasileirão, jogadores do Flamengo tiram férias no Ceará

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo amenizou o clima de pressão sobre atletas, comissão e diretoria do Flamengo, após uma temporada atípica no futebol brasileiro, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Os atletas que participaram da histórica campanha do Rubro-Negro carioca, assumindo a liderança pela primeira vez na 37ª rodada e confirmando o título na partida seguinte, mesmo perdendo para o São Paulo, receberam férias. Alguns deles, como o goleiro Diego Alves, o volante Diego Ribas, o meia Everton Ribeiro e o atacante Vitinho, optaram pelas praias cearenses para descansar com a família. O destino escolhido foi a praia da Taíba, distrito de São Gonçalo do Amarante, munícipio do Ceará.

A temporada 2021 já iniciou para o Flamengo. Na última segunda-feira (2), a equipe estreou no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Com gol de Max, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Com a utilização dos atletas Sub-20 para a disputa do estadual, o elenco principal do Flamengo deverá retornar aos treinamentos apenas no dia 15 de março, assim como aconteceu em 2019, quando a equipe também conquistou o Brasileirão, além da Libertadores da América.