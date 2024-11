Gabigol confirma saída com Flamengo e acerta com o Cruzeiro para 2025

Gabigol será o novo reforço do Cruzeiro para 2025. O jogador, que acaba de conquistar o título da Copa do Brasil com o Flamengo neste domingo (11) após o time vencer por 1 a 0 o Atlético-MG, na Arena MRV. A informação é do ge.

O jogador será o principal investimento do time mineiro em termos salariais. A equipe segue na briga por uma vaga na Libertadores da próxima rodada. Aos 28 anos, Gabriel Barbosa sempre esteve na mira do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço.

Pedro Lourenço elogiou o jogador diversas vezes e destacou que a posição é um dos focos principais para o time em 2025. Em seis anos como jogador do Flamengo, Gabigol marcou 160 gols em 305 jogos com a camisa Rubro-Negra. Ele também conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.