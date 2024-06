Gabigol aceita redução de salário para renovar com o Flamengo; diretoria analisa situação

A diretoria do Flamengo vem estudando a renovação de contratos de algumas peças do seu elenco. Um desses nomes, é o de Gabigol, que tem vínculo com o clube até o fim de 2024 e teria aceitado reduzir o seu salário para continuar vestindo as cores rubro-negras. A informação é do portal Bolavip Brasil.

A relação entre o atacante e o time carioca se estremeceu após o episódio em que Gabriel foi flagrado usando uma camisa do time do Corinthians em sua casa. A renovação, que já era vista como difícil por conta dos pedidos do craque no novo contrato (tempo de contrato e salário), ficou ainda mais distante. Após isso, o clube decidiu tirar a camisa 10 do centroavante, além de aplicação de multa de R$180 mil.

A diretoria flamenguista foi surpreendida após Gabigol e seus representantes sinalizarem que estariam dispostos a reduzir o valor pedido para permanecer na equipe para a temporada.

Legenda: Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O vice-presidente do clube, Marcos Braz, ainda espera a situação da punição sofrida pelo jogador, que pode tirá-lo dos gramados até abril do próximo ano, após tentativa de fraude em exame antidoping. Quando o veredito da justiça sair, Braz deve tomar sua decisão sobre a renovação.

Marcado para sexta-feira (7), o julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, foi adiado em decorrência de um pedido da União Federal, que alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. As partes aguardam uma remarcação do julgamento.

O então camisa 99 marcou o último gol na goleada contra o Vasco, pelo placar de 6 a 1.