Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas de segunda (5)

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar seguem a todo vapor. A semana começa com Brasil em campo na briga por vaga nas quartas. Atual vice-campeã mundial, a Croácia também busca avançar de fase. Confira a agenda de jogos desta segunda-feira (5) e onde assistir.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (5)

COPA DO MUNDO

12h - Japão x Croácia - Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+

16h - Brasil x Coréia do Sul - Globo, SporTV, ge.globo, GloboPlay, Cazé TV (Twitch e YouTube) e FIFA+

