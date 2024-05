Futebol pode ter uma nova regra de impedimento, que já está sendo testada; entenda

Uma mudança significativa no futebol pode acontecer: uma alteração na regra do impedimento. Uma nova lei, que diz que só haverá impedimento quando o jogador estiver à frente do defensor de um modo completo, foi testada e aprovada em testes.

Para que seja oficializada, porém, ela precisa de uma aprovação do International Football Association Board (Ifab), órgão regulador do futebol mundial. A proposta foi inicialmente sugerida por Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal.

Legenda: Possível nova regra do impedimento Foto: Reprodução/433 Instagram

As informações são do jornal inglês "The Times", que afirmou que a nova regra foi testada em campos de futebol na Europa antes de ser levada à Ifab, em divisões de base na Suécia, Itália e Holanda.

Ainda não há previsão de quando a pauta será avaliada pela International Football Association Board (Ifab). A medida só será válida se aprovada pelo órgão.