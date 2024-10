Futebol da Esperança: veja horário e onde assistir amistoso entre famosos neste domingo (13)

A solidariedade toma conta do futebol brasileiro neste domingo (13) com o clássico Criança x Esperança, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com toda a renda destinada para as ações sociais do Criança Esperança, diversos artistas, influenciadores e jogadores se reúnem em prol da causa solidária no país.

Os comandantes dos times serão Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, além de Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Dentre as atrações garantidas estão Diego Ribas, Alex, Formiga, Fred Bruno, Izaquias Queiroz, Felipe Araújo e Amaral.

Aos que desejam comparecer ao jogo, os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40. A compra pode ser efetuada no site https://futeboldaesperanca.soudaliga.com.br/. Um show da Xuxa está programado para o intervalo. Na Rede Globo, a narração será de Luis Roberto, com os comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo dos canais da Rede Globo e do SporTV. O site ge.globo e o serviço de streaming globoplay também exibem a partida.

Lista de nomes confirmados

Zetti, ex-goleiro;

Sérgio, ex-goleiro;

Aranha, ex-goleiro;

Fellipe Bastos, ex-jogador;

Formiga, ex-jogadora;

Edilson Capetinha, ex-jogador;

Zé Roberto, ex-jogador;

Amaral, ex-jogador;

Cristiane, atacante do Flamengo;

Emerson Sheik, ex-jogador;

Denilson, ex-jogador;

Fábio Santos, ex-jogador;

Diego Ribas, ex-jogador e comentarista da Globo;

Fred Bruno, apresentador;

Ricardinho, ex-jogador e comentarista da Globo;

Roger Flores, ex-jogador e comentarista da Globo;

Richarlison, ex-jogador e comentarista da Globo;

Alex, ex-jogador e comentarista da Globo;

Dodô, ex-jogador e comentarista da Globo;

Alline Calandrini, ex-jogadora e comentarista da Globo;

Fabi Alvim, ex-jogadora de vôlei;

Caio Bonfim, medalhista de prata em Paris;

Izaquias Queiroz, medalhista em três Olimpíadas;

Netinho, bronze em Paris 2024;

Rafaela Silva, judoca e medalhista olímpica;

Julia Soares, bronze em Paris 2024;

William Lima, bronze em Paris 2024;

Bia Souza, ouro em Paris 2024;

Adanilo, ator;

Aílton Graça, ator;

Alexandre Borges, ator;

André Luis Frambach, ator;

Daniel Rangel, ator;

Érico Brás, ator;

Felipe Araújo, cantor;

Fernanda de Freitas, atriz;

Fernando Pavão, ator;

Guthierry Sotero, ator;

Henrique Barreira, ator;

Igor Jansen, ator e cantor;

José Loreto, ator;

Leonardo Bittencourt, ator;

Livinho, cantor;

Luan Pereira, cantor;

Lucas Lima, cantor;

Lucca, cantor;

Marcelo Melo Jr, ator;

Matheus Fernandes, cantor;

Milene Domingues, ex-jogadora;

Mouhamed Harfouch, ator;

Nicole Bahls, modelo e apresentadora;

Pedro Lins, apresentador;

Renato Góes, ator;

Supla, cantor;

Thardely Lima, ator;

Tierry, cantor;

Alex Patrício, ator;

Igão, apresentador. Ficha técnica Confronto: Criança x Esperança

Competição: Amistoso Solidário.

Data: 14 de outubro, domingo.

Horário: 16h (de Brasília).

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo.