França x Alemanha: saiba onde assistir e quais prováveis escalações

As seleções da França e da Alemanha estreiam, nesta terça-feira (15), pela Eurocopa 2021. O confronto acontece a partir das 16 horas no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A partida coloca os dois últimos times campeões da Copa do Mundo frente a frente.

As equipes integram a chave considerada uma das mais difíceis do campeonato: o Grupo F, também chamado de "grupo da morte", ao lado da atual campeã Portugal e da Hungria.

Legenda: Allianz Arena é o estádio oficial do clube Bayern de Munique Foto: AFP

Palpites

França

Os franceses possuem dois títulos pela Eurocopa, 2000 e 1984, e são os atuais vice-campeões. Em 2016, eles chegaram à final, mas quem conquistou a competição, pela primeira vez, foi Portugal.

O atacante Kylian Mbappé é o principal nome da seleção da França e elegeu o confronto desta terça-feira como o mais perigoso: “O da Alemanha porque é o nosso primeiro jogo. A seleção alemã está cheia de jogadores jovens e muito ambiciosos”, disse em entrevista ao jornal alemão Bild.

O atleta atua pelo Paris Saint-Germain Football Club (PSG) ao lado do Neymar.

No entanto, a estrela da seleção francesa teria provocado tensão dentro do time após brigar com um colega, o atacante Olivier Giroud. Os dois discutiram calorosamente no vestiário após o último amistoso de preparação para a Eurocopa, na semana passada. Segundo o jornal esportivo francês L'Equipe relatou, Griezmann e Pogba tiveram que separar os jogadores evitando agressão física.

Legenda: Giroud e Mbappé são titulares da seleção francesa Foto: AFP

Na ocasião, Giroud teria ficado inconformado com a falta de passes recebidos na partida e avaliou que isso seria uma tática de Mbappé para ter Benzema como aliado durante a Eurocopa. O atacante do PSG confirmou a briga em entrevista à imprensa no domingo (11).

Alemanha

Os alemães vão em busca de conquistar o quarto título da Eurocopa. Eles levaram a taça nas edições de 1996, 1980 e 1972. A partida deve contar o desfalque do volante Leon Goretzka, que está se recuperando de uma lesão.

Legenda: Joachim Löw comanda a equipe há 15 anos Foto: AFP

Esta edição da Eurocopa também marca a despedida do técnico Joachim Löw, após 15 anos no comando da seleção da Alemanha. Ele tinha contrato para permanecer no cargo até o fim de 2022, mas pediu para sair antes do encerramento do vínculo.

"Tomo esse passo conscientemente, cheio de orgulho e enorme gratidão, mas ao mesmo tempo continuo muito motivado para a próxima Eurocopa", disse Löw ao anunciar a saída em março deste ano.

Ficha técnica

Escalações (prováveis)

França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas; Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann; Mbappe e Giroud.

Técnico: Didier Deschamps

Alemanha: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kross, Gosens; Havertz, Muller e Gnabry. Técnico: Joachim Low

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data e horário: terça-feira (15) às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Locais com transmissão ao vivo: SporTV.

Acompanhar Tempo Real: Diário do Nordeste.