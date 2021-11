Fortaleza x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vive um momento complicado na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma fase ruim que já dura 5 rodadas, com um empate e 4 derrotas, sendo a última uma goleada impiedosa para o Ceará na quarta-feira por 4 a 0 no Castelão. A equipe ainda é a 6ª colocada, mas estacionou nos 49 pontos e precisa voltar a vencer nas 5 rodadas finais para garantir a sonhada vaga na Libertadores.

E o desafio deste sábado (20), é dos mais difíceis, contra o Palmeiras, às 19 horas, no Castelão, pela 34ª rodada da Série A. O time paulista encara o duelo com o Fortaleza como o último teste antes da decisão da Libertadores no dia 27 contra o Flamengo.

Palpites

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Premiere, TNT, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Esperança

O momento de instabilidade com a 4ª pior campanha no returno por aproveitamento e a queda de rendimento fez o presidente Marcelo Paz conceder entrevista coletiva, admitindo o momento ruim, mas reforçando a confiança na retomada do clube na Série A pelo objetivo grandioso e inédito.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Não estamos satisfeitos com o que está ocorrendo. Temos ciência de que a performance caiu, pontuação caiu, mas estamos em sexto ainda. Dependemos só das nossas forças para conquistarmos algo grandioso que ninguém nunca conseguiu no futebol cearense

Para atrair o torcedor em um momento de baixa na campanha, a diretoria do Tricolor Fortaleza lançou uma promoção para o sócio-torcedor para este jogo. Cada titular de um dos planos poderá levar um acompanhante para o mesmo setor que reservou pelo valor de R$ 10,00.

Uma vitória tricolor diante do Verdão não só viraria a "página", como faria as a classificação para a Libertadores de 2022 se encaminhar: a média histórica para uma vaga pelo G8 é de 57 pontos e o G9 é de 53. Ou seja, em 5 rodadas, o Leão pode precisar de apenas 4 pontos, ou de 8 para a a vaga.

Desfalques

O técnico Juan Pablo Vojvoda admite que a equipe não desempenha o futebol apresentado no 1 turno, mas confia nos jogadores e na reação deles contra o Palmeiras.

Vojvoda Técnico do Fortaleza No 1º turno nosso time teve um grande funcionamento, mas o futebol é assim. Temos que trabalhar e recuperar o futebol que nos levou para a nossa posição. Todos juntos. Temos que trabalhar, reconhecer erros de cada um, de todos e seguir confiando. Temos que mostrar personalidade contra o próximo rival

O treinador argentino terá três desfalques para a partida: os meias Lucas Lima e Lucas Crispim, além do atacante David.

Legenda: O Fortaleza vem de dura goleada sofrida no Clássico-Rei e busca recuperação na Série A do Brasileiro Foto: KID JUNIOR

Lucas Lima esteve suspenso no Clássico-Rei, mas como pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Fortaleza, não pode atuar por decorrência de cláusula contratual. Já Lucas Crispim ainda segue se recuperando de lesão muscular no adutor da coxa esquerda e não possui condições de jogo.

Quem também está no Departamento Médico é o atacante David, que tem edema em músculo posterior coxa direita e segue realizando tratamento intensivo.

No Palmeiras

O Verdão vem de duas derrotas na Série A, a última diante do São Paulo em casa com um time reserva, o que causou revolta a torcida e espanto da crônica paulista. Mas a decisão de poupar os titulares no clássico contra o São Paulo na na última quarta-feira foi tomada em conjunto entre o Núcleo de Saúde e Performance e a comissão técnica, e já havia sido acertada há algum tempo.

Isso porque, de acordo com o cronograma estabelecido pelo departamento de fisiologia do clube, o ideal para a parte física dos atletas visando a final da Libertadores, dia 27, era que descansassem na partida do dia 17 contra o São Paulo e jogassem no dia 20 diante do Fortaleza.

Assim, Abel Ferreira deve escalar a equipe titular e conta com as voltas de Gustavo Gómez e Piquerez, que estavam disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo, além de Felipe Melo e Dudu, que cumpriram suspensão.

Prováveis Escalações

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Bruno Melo; Depietri e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A - 34ª rodada

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/hora: 20 de Novembro de 2021 - 19 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC Assistentes: Éder Alexandre - SC e Thiaggo Americano Labes - SC