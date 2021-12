Fortaleza x Juventude vale vaga na Libertadores: veja escalações, onde assistir, horário e palpite

Um jogo que entrará para a história. Assim deve ser o duelo do Fortaleza contra o Juventude, às 21 horas desta sexta-feira (3), na Arena Castelão, em partida que pode sacramentar matematicamente a vaga do Tricolor na Pré-Libertadores e também encaminhar a classificação direta para a fase de grupos, que pode vir no domingo (5).

inter@

Para isso, apenas um resultado interessa. Vitória faz o Leão do Pici ultrapassar o Bragantino e retomar a 5º colocação. Além disso, assegura a inédita e histórica vaga para disputar, pela primeira vez, a principal competição do continente. Não depende de nenhum outro resultado.

E se o Fluminense não vencer o Bahia, às 16 horas de domingo, o Fortaleza estará na fase de grupos.

Legenda: Torcida do Fortaleza irá lotar o Castelão Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Castelão será palco de uma verdadeira final de campeonato. Um dos jogos mais importantes da história centenária do Fortaleza e que o torcedor terá papel fundamental.

A certeza é de casa cheia, já que mais de 41 mil torcedores estão garantidos e todos os 50 mil lugares disponíveis deverão ser ocupados.

Time

Legenda: Lucas Crispim (centro) ainda não foi titular após retorno de lesão Foto: Fabiane de Paula/SVM

A arquibancada terá papel importantíssimo, mas a decisão fica com os jogadores. Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá um desfalque considerável, já que não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Matheus Jussa seja utilizado na defesa e Felipe retome a titularidade no meio de campo.

Outra novidade é a presença de Lucas Crispim novamente no time titular. A derrota para o Santos marcou o retorno do camisa 10 aos gramados após mais de um mês, está 100% fisicamente e reassume a posição na ala esquerda.

Juventude embalado

Legenda: Juventude vem em evolução com Jair Ventura Foto: Fernando Alves/EC Juventude

Adversário do Fortaleza, o Juventude vem embalado e também encara a partida como uma decisão. Com a recente vitória sobre o Bragantino, o time gaúcho chegou aos 43 pontos e saltou para a 14ª colocação. Porém, só a vitória será capaz de fazer o Ju chegar aos 46 pontos e garantir a pontuação necessária para assegurar matematicamente a permanência.

Nos últimos oito jogos, o Juventude venceu quatro, empatou três e perdeu apenas um, para o líder e virtual campeão Atlético-MG, no Mineirão. O recorte de partidas recentes engloba o período sob comando do técnico Jair Ventura, que tem feito a equipe crescer de rendimento e se afastar da zona de rebaixamento.

Porém, o treinador está suspenso e não poderá comandar a equipe na beira do gramado e o auxiliar-técnico Émerson Ávila estará na função.

O principal destaque é o centroavante Ricardo Bueno, que já marcou sete gols na Série A e lidera a artilharia do time na competição.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 36ª rodada

Data: 03 de dezembro de 2021

Hora: 21 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Escalações

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Juventude

Douglas; Michel Macedo, Rafael Forster, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Ricardo Bueno e Sorriso. Técnico: Jair Ventura (Émerson Ávila)