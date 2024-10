Fortaleza x Flamengo pelo NBB: veja horário e onde assistir nesta terça (29)

O Fortaleza enfrenta o Flamengo em jogo da 5ª rodada do NBB 2024/25 nesta terça-feira (29). As equipes estão em momentos opostos na competição e duelam no Centro de Formação Olímpica (CFO), a partir das 19h (de Brasília). O Carcalaion vem de derrota para o Botafogo e está em busca de recuperação no torneio.

Para o duelo contra o time carioca, o técnico Flávio Espiga vai contar com o armador Seba Orresta e o pivô Samuel, recuperados de lesão. Com lesões no joelho, Dexter Maclachlan e Salsamendi seguem no Departamento Médico em recuperação. O Tricolor vem de três derrotas seguidas e está em 17º na tabela, com cinco pontos somados.

O Rubro-Negro está em quarto lugar, com nove pontos somados na competição. A equipe vem de quatro vitórias (Vasco, São José, Mogi e Pinheiros) em cinco jogos. A única derrota do time comandado por Gustavo De Conti foi para o Corinthians.

Onde assistir

ESPN e NBB Basquet Pass

Fortaleza relacionado:

Seba Orresta e Léo Abreu, Cassiano, Gabriel Fernandes, Dominique Coleman e Anderson Barboza; Samuel, Eden Ewing e Demétrio. Técnico: Flávio Espiga.

Flamengo relacionado:

Alexey, Shaq Johnson, Jhonatan Luz, Lucas Siewert e Taya Gallizzi. Técnico: Gustavo De Conti.

Os interessados podem comprar ingressos no site da Bilheteria Virtual ou na Carcalaion Store, no Shopping Del Paseo. Quem for para a arquibancada, basta trocar por 1kg de alimento. A Premium custa R$60 (inteira) e R$30 (meia), e a Vip tem valor de R$120 (inteira) e R$60 (meia). Já o sócios podem realizar check-in neste site.

Ficha técnica:

Fortaleza x Flamengo

Data: 29 de outubro de 2024, terça-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Poliesportivo UNIFOR, Fortaleza (CE)