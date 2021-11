Fortaleza x Ceará terá maior público no Castelão em quase 2 anos; veja balanço de ingressos

Um Castelão como nos 'velhos tempos'. É o que se promete para o Clássico-Rei desta quarta-feira (17), às 20h, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, mandante da partida, divulgou no início desta tarde a mais recente parcial de público, dando conta de 24.744 pessoas que confirmaram presença na partida desta noite.

O número, que soma as torcidas de Fortaleza e Ceará, já é o maior desde a reabertura das arenas esportivas para presença de público no Ceará. Por 18 meses, o estádio ficou fechado para presença de torcedores por conta da pandemia de Covid-19. Com isso, o Castelão verá o seu maior público em 21 meses.

A última vez que o estádio recebeu uma quantidade maior de 24 mil pagantes foi em 13/02/2020, na partida entre o Tricolor de Aço e o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes na arena esportiva.

Balanço

Dos 24.744 torcedores confirmados, 8.962 fizeram check-ins, ou seja, são sócios-torcedores do Fortaleza, 9.717 ingressos avulsos foram vendidos entre tricolores, 250 são adeptos do passaporte tricolor. Já a torcida visitante (Ceará) comprou 5.815 ingressos.

Nesta quarta-feira (17), a Arena Castelão recebe o Clássico-Rei, o primeiro com a presença das duas torcidas desde a retomada do público aos estádios de futebol. A partida acontece às 20h e terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.