Fortaleza volta a contar com Matheus Pereira e Pochettino para enfrentar Mirassol

Jogadores deixaram o departamento médico e treinam com o restante do elenco

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:50)
Jogada
Legenda: Matheus Pereira não joga desde a partida contra o Botafogo, pela Série A
Foto: Matheus Lotif/Fortaleza

O Fortaleza tem mais duas opções de peças para enfrentar o Mirassol, domingo (24), no Castelão. O volante Matheus Pereira e o meia Pochettino deixaram o departamento médico e treinaram com o restante do elenco nesta sexta-feira (22), estando ambos à disposição do técnico Renato Paiva.

Matheus se recuperou de um edema muscular na parte posterior da coxa esquerda, enquanto Pochettino concluiu o tratamento para um estiramento ligamentar no joelho direito. O primeiro não joga há duas semanas, enquanto o argentino está fora de combate há quase um mês.

Em contrapartida, Paiva não poderá contar com Britez, Breno Lopes e Kervin Andrade, que estão suspensos, enquanto Moisés, Breno e Kuscevic devem aparecer novamente no boletim médico.

O treinador do Leão não conta mais, por opção dele, com o atacante Deyverson, os meio-campistas Zé Welison, Martinez, e Rodrigo, além do goleiro Magrão. O volante Ryan Guilherme foi vendido ao Cruzeiro.

 
