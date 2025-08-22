Fortaleza volta a contar com Matheus Pereira e Pochettino para enfrentar Mirassol

O Fortaleza tem mais duas opções de peças para enfrentar o Mirassol, domingo (24), no Castelão. O volante Matheus Pereira e o meia Pochettino deixaram o departamento médico e treinaram com o restante do elenco nesta sexta-feira (22), estando ambos à disposição do técnico Renato Paiva.

Matheus se recuperou de um edema muscular na parte posterior da coxa esquerda, enquanto Pochettino concluiu o tratamento para um estiramento ligamentar no joelho direito. O primeiro não joga há duas semanas, enquanto o argentino está fora de combate há quase um mês.

Em contrapartida, Paiva não poderá contar com Britez, Breno Lopes e Kervin Andrade, que estão suspensos, enquanto Moisés, Breno e Kuscevic devem aparecer novamente no boletim médico.

O treinador do Leão não conta mais, por opção dele, com o atacante Deyverson, os meio-campistas Zé Welison, Martinez, e Rodrigo, além do goleiro Magrão. O volante Ryan Guilherme foi vendido ao Cruzeiro.