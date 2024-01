Fortaleza veta negociação e Bruno Melo segue na equipe para a temporada de 2024

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (10) para dar início a sua preparação para a temporada de 2024 e contará com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Melo, que volta ao Tricolor do Pici após atuar com destaque pela equipe do Goiás durante o último ano. O Diário do Nordeste apurou que o defensor de 31 anos recebeu diversas propostas de clubes da Série A, mas que ele irá permanecer no Leão, que vetou qualquer possibilidade de negociação com outra agremiação.

A decisão da diretoria acontece já que, inicialmente, o treinador Juan Pablo Vojvoda planeja utilizar o jogador para as disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Bruno Melo tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 e possui a versatilidade como uma de suas características. Em 2023, atuando como zagueiro ele realizou 54 jogos, marcou seis gols e concedeu duas assistências.

Após a negociação frustrada com o zagueiro Alexander Barboza, que foi para o Botafogo, Bruno aparece como uma das opções para este setor no elenco leonino. Os outros zagueiros do plantel tricolor são Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Tobias Figueiredo. Porém, existe a real possibilidade deste último ser negociado ainda nesta janela de transferências.

PASSAGEM NO PICI

Bruno Melo teve suas primeiras oportunidades no elenco do Fortaleza em 2015, quando realizou sete jogos entre o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e Série C daquele ano. Nos anos seguintes, o atleta foi ganhando cada vez mais espaço e se tornando uma peça importante na ascensão do Fortaleza da terceira divisão até a elite nacional.

Pelo Tricolor do Pici, Bruno realizou 210 jogos, marcou 29 gols e concedeu cinco assistências. O atleta conquistou cinco Campeonatos Cearenses (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), uma Série B (2018) e uma Copa do Nordeste (2019), além do vice-campeonato da Série C de 2017.