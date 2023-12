Com contrato com o Fortaleza até 2024, Bruno Melo recebe propostas de times das Séries A e B

O defensor Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza, tem propostas de times da Série A e da Série B e pode não permanecer no Pici em 2024. O Diário do Nordeste apurou que as ofertas são para comprar o passe do jogador e que o staff ainda estuda as propostas.

Bruno Melo, que atua como zagueiro e lateral-esquerdo, foi emprestado ao Goiás na temporada 2023, sendo um dos destaques da equipe, atuando como zagueiro. Foram 54 jogos disputados pelo Esmeraldino, com seis gols e duas assistências.

Legenda: Bruno Melo em ação com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

O jogador de 31 anos, natural de Paracuru (CE), tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada 2024. Após fim do empréstimo ao Goiás, ele retorna ao Pici, para que a diretoria do Leão avalie sua situação e opte por negociá-lo ou por utilizá-lo no elenco.

Com a camisa do Fortaleza, Bruno Melo disputou 210 partidas, sendo o lateral com mais gols na história do Tricolor de Aço: 29. Ele conquistou uma Série B, uma Copa do Nordeste, cinco títulos do Campeonato Cearense e duas Taça dos Campeões.

Na temporada 2022, Bruno Melo havia sido também emprestado pelo Fortaleza, para o Corinthians. Pelo clube paulista, foram apenas 13 jogos disputados (totalizando 760 minutos em campo), sendo sete deles como titular.