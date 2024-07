UEFA investiga Bellingham por suposto gesto obsceno em jogo com a Eslováquia na Eurocopa; veja vídeo

A UEFA anunciou, nesta segunda-feira (1º), que Jude Bellingham está sendo alvo de investigação por causa de um gesto feito pelo meio-campista no jogo entre Inglaterra e Eslováquia, válido pelas oitavas de final, da Eurocopa, neste domingo (30).

Após empatar a partida e levar a decisão para a prorrogação, o meia do Real Madrid levou as mãos à região genital. A entidade que comanda o futebol europeu quer saber se o jogador violou as regras de conduta.

Diante da polêmica, Bellingham se manifestou nas redes sociais e negou qualquer tentativa de ofensa aos rivais. Em postagem, ele afirmou que a comemoração foi uma piada interna dirigida a alguns amigos próximos que estavam no estádio.

Em nota, a UEFA informou que um inspetor do Comitê de Ética vai conduzir uma investigação disciplinar, mas não definiu um prazo para o desfecho do episódio. “Informações sobre esse caso estarão disponíveis no momento oportuno”, diz nota veiculada pela imprensa britânica. Assim, Bellingham corre risco levar uma suspensão caso seja punido.

O duelo entre Inglaterra e Eslováquia foi cercado de emoção. Os ingleses estavam dando adeus ao torneio quando o jogador do Real Madrid empatou a partida em 1 a 1 com um gol de bicicleta no final do segundo tempo. Na prorrogação, Harry Kane fez o gol da virada de 2 a 1 e decretou a classificação da Inglaterra às quartas de final do torneio de seleções.