Fortaleza vence o Remo-PA e avança para as oitavas da Copa SP de Futebol Júnior

O Fortaleza venceu o Remo-PA por 2 a 0 e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo deste domingo (15), válido pela Chave 16, ocorreu no Estádio Nicolau Alayon. É a terceira vitória seguida do time cearense no torneio. Na estreia, o Tricolor havia sido derrotado pelo time paraense e agora superou o adversário, que estava invicto no torneio.

O Remo começou mais agressivo no ataque. Henrique Vigia e Bruno Henrique assustaram a defesa tricolor. O grupo paraense manteve a pressão. O Leãozinho demorou a reagir. Aos 35', Júlio Henrique mandou um chutão de longe. Pouco antes do intervalo, Kanu quase abriu o placar, mas o primeiro tempo fechou sem gols.

Sob comando do técnico Leandro Zago, o Fortaleza reagiu no 2º tempo. Riquelme, em grande cobrança de falta, abriu o placar aos 3 minutos. Não demorou para a rede balançar outra vez. Em cabeceio, Wendel também deixou o dele para o Leão e fez o 2 a 0. O Tricolor segurou o resultado e garantiu vaga para as oitavas da competição.

CAMPANHA

Ao todo, o Tricolor do Pici foi derrotado pelo Remo-PA na estreia. Depois, empatou com o São Caetano num placar sem gols. Então, a equipe conquistou duas vitórias: contra o Juventus-SP e o XV de Piracicaba. Neste domingo, garantiu a terceira diante do Remo. O Fortaleza enfrenta o Ibrachina-SP na próxima fase. O duelo será nesta terça-feira, ainda sem hora e local definidos.

VEJA COMO FOI O JOGO