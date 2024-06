Fortaleza vence Ceará nos pênaltis e conquista o Campeonato Cearense Sub-17

O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense Sub-17 de 2024. O título foi obtido neste domingo (16), no estádio Presidente Vargas (PV), após empate com o Ceará em 1 a 1 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 5 a 4 - no jogo de ida, as equipes empataram o Clássico-Rei sem gols.

Na história, é o 7º título do Leão nessa categoria, igualando o Vovô. O feito também garante a equipe tricolor como representante cearense na Copa do Brasil Sub-17 de 2025.

Em campo, Caio Wesley abriu o placar para o time leonino, enquanto Arthur marcou para o Vovô. Nas penalidades, as cobranças foram para as alternadas e se encerraram quando o zagueiro alvinegro Renan acertou a trave do goleiro tricolor Murilo.

Principais momentos do Clássico-Rei do Sub-17

Sabia como foi a final do Campeonato Cearense Sub-17