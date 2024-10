Fortaleza Tritões disputa final da Conferência Nordeste de futebol americano neste domingo (13)

O Fortaleza Tritões, time de futebol americano do Fortaleza, buscará o título inédito da Conferência Nordeste no próximo domingo (13), a partir das 14h, no estádio de atletismo da Universidade de Fortaleza (Unifor). A final deste ano será a reedição da final de 2023, na qual o Leão foi derrotado pelo Recife Mariners. Contudo, neste ano, a equipe do Tritões possui uma vantagem: o mando de campo.

Pela primeira vez, a final será realizada na casa do Tricolor, o que aumenta ainda mais a expectativa para a partida. Além de se tornar o campeão do Nordeste, o vencedor deste duelo garante vaga direta nas semifinais dos play-offs nacionais, marcada para o dia 3 de novembro. Caso chegue até lá, o Leão enfrentaria o campeão da Conferência Sul, disputada entre Timbó Rex e Santa Maria Soldiers.

“A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas a nossa expectativa é conseguir executar as jogadas que estamos treinando. Desde o início de março nós estamos trabalhando o condicionamento físico dos atletas e o playbook. Então a gente espera fazer um bom espetáculo aqui no domingo para a torcida e claro sairmos com a vitória.” Guilherme Bechtold Head Coach do Fortaleza Tritões

HISTÓRICO DAS EQUIPES

Fortaleza Tritões e Recife Mariners se enfrentaram apenas duas vezes, com cada equipe conquistando uma vitória. O primeiro duelo ocorreu durante a final da Conferência Nordeste do último ano, realizada na Arena Pernambuco. Na ocasião, a equipe pernambucana venceu, por 41 a 20, e conquistou o título da Conferência regional.

Já o segundo duelo entre os times aconteceu durante a campanha deste ano, no mesmo local onde acontecerá a final do próximo domingo (13), no estádio da Unifor. No confronto da fase regular, o Fortaleza Tritões conquistou uma vitória apertada, mas que lhe ajudou a conquistar a primeira posição na fase regular — consequentemente, o mando de campo na final.

INGRESSOS

Os interessados em assistir a final de perto podem adquirir os ingressos no shopping Del Paseo ou através do site da Carcalaion Store. As entradas custam R$ 20,00 antecipadamente e R$ 25,00 no dia do jogo. Sócios-torcedores do Leão têm um desconto exclusivo, pagando R$ 10,00 antecipado e R$ 15,00 na hora. Crianças de até 11 anos entram gratuitamente.

