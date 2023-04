Fortaleza tem melhor ataque do Brasil em 2023, ao lado do Sport; veja números

O setor ofensivo do Fortaleza vive fase goleadora em 2023. Em 28 jogos disputados até aqui, o Tricolor já fez 63 gols, média de 2,25 gols por partida. Ao lado do Sport, o time tem o melhor ataque do futebol brasileiro na temporada.

Os atacantes de ofício são justamente os maiores responsáveis pela estatística. Destes 63 gols, 41 saíram dos pés do jogadores de ataque. E todos eles já balançaram as redes na temporada, com destaque para os artilheiros Lucero (12) e Thiago Galhardo (11).

Gols do sistema ofensivo do Fortaleza

Lucero: 12 gols Thiago Galhardo: 11 gols Yago Pikachu: 5 gols Silvio Romero: 5 gols Guilherme: 4 gols Moisés: 2 gols Romarinho: 1 gol Pedro Rocha: 1 gol

Legenda: Todos os atacantes do elenco do Fortaleza marcaram gols na temporada de 2023 Foto: reprodução / SVM

Os meias do elenco também aparecem positivamente nos números de gols. Foram 17 anotados desde o início do ano pelas peças do setor. Dentre eles, o artilheiro é Hércules, com 4 gols.

Neste período de 28 jogos, o Fortaleza já fez mais da metade dos gols anotados durante todo o ano de 2022. Na temporada anterior, o time marcou 104 gols em 70 jogos.