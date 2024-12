Fortaleza tem interesse em Luizão, do West Ham, e faz consulta pelo zagueiro

O Fortaleza monitora a situação do zagueiro brasileiro Luizão, de 22 anos, que pertence ao West Ham, da Inglaterra. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor do Pici chegou a fazer contatos com o staff do jogador para tentar viabilizar uma negociação.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, não foi apresentada até o momento nenhuma proposta oficial por parte do Fortaleza pela contratação de Luizão. Outras equipes da Série A do Brasileirão também têm interesse em contar com o zagueiro.

Luizão está na Inglaterra desde a temporada 2022/23 e tem o desejo de voltar a atuar no Brasil. Ele tem contrato com o West Ham até junho de 2026 e o staff do jogador entende que o ideal neste momento seria um empréstimo para uma equipe brasileira.

Formados nas categorias de base do São Paulo e revelado profissionalmente pela equipe paulista, Luizão ganhou destaque na temporada 2022, quando somou 20 partidas pela equipe profissional do São Paulo. No West Ham, tem atuado na equipe Sub-21.