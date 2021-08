Fortaleza supera Vitória e se torna equipe nordestina com melhor desempenho no 1° turno da Série A

O empate sem gols contra o Cuiabá, na última segunda-feira (30), foi suficiente para o Fortaleza bater a marca de melhor desempenho de uma equipe nordestina no 1° turno da Série A do Campeonato Brasileiro, com uma rodada de antecedência. O time de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 33 pontos em 18 partidas e superou o rendimento do Vitória-BA, em 2008, quando conquistou 32 pontos em 19 partidas.

Fortaleza (2021) x Vitória-BA (2008) - 1° turno da Série A

18 partidas x 19 partidas

9 vitórias x 10 vitórias

6 empates x 2 empates

3 derrotas x 7 derrotas

29 gols marcados x 30 gols marcados

16 gols sofridos x 21 gols sofridos

Legenda: Fortaleza e Cuiabá empataram sem gols nesta segunda-feira (30) pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Kid Junior / SVM

Vale ressaltar que ao final do turno, o rubro-negro baiano figurava na 5ª colocação. O Fortaleza, por sua vez, encerrará as primeiras 19 partidas da Série A no G4.

Restando ainda uma rodada para o final do 1° turno, o Fortaleza terá a oportunidade de aumentar ainda mais esta marca. A equipe enfrenta o Bahia, no sábado (04), às 21h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe baiana não vence a 9 jogos na Série A.

Campanha do Fortaleza na Série A (até o momento)

18 partidas

9 vitórias

6 empates

3 derrotas

27 gols marcados

16 gols sofridos

5º melhor ataque

5° melhor defesa

2° melhor mandante

8° melhor visitante