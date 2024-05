Fortaleza se reapresenta para iniciar preparação para jogo decisivo contra o Sport

O elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta quinta-feira (23) no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, para iniciar a sua preparação para o duelo decisivo contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024.

Os jogadores iniciam os trabalhos às 16h, após retornar do Rio de Janeiro (RJ), onde o Tricolor do Pici acabou sendo eliminado pelo Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, após ser superado por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.

No domingo (26), o Fortaleza enfrenta o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece em jogo único e caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

As dúvidas de Juan Pablo Vojvoda para esta partida são o zagueiro Brítez, com uma contratura muscular na coxa direita, e os meio campistas Calebe, com um edema muscular na coxa esquerda, e Lucas Sasha, com um estiramento ligamentar no joelho direito.