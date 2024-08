Fortaleza presta homenagem a torcedores que morreram na queda do avião da Voepass; veja

O Fortaleza prestou uma homenagem aos aos torcedores Thiago Almeida e Wlisses Oliveira, que morreram na queda do avião da Voepass em Vinhedos (SP), na tarde da última sexta-feira (9).

Antes do início da partida contra o Criciúma, na tarde deste sábado (10), foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem aos dois torcedores do Fortaleza que morreram no acidente.

Legenda: Homenagem de jogadores do Fortaleza e do Criciúma Foto: Reprodução/Premiere

Durante o minuto de silêncio, jogadores do Fortaleza, jogadores do Criciúma e a equipe de arbitragem se reuniram no grande círculo do Castelão, em sinal de respeito. Ao final, juntamente com os torcedores, prestaram uma salva de palmas.

Em nota, o Fortaleza Esporte Clube prestou seus sinceros sentimentos aos familiares de Thiago Almeida e Wlisses Oliveira.