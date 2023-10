Fortaleza presenteia Gui, torcedor símbolo do Vasco, com camisa personalizada; veja vídeos

O Fortaleza presenteou com uma camisa personalizada do clube um torcedor ilustre do Vasco, o Gui, de 8 anos. O garotinho tem rara doença genética de pele e emocionou o país ao se recuperar após 16 dias em coma.

Desde então, o garoto participa de eventos relacionados ao time carioca, conhecendo o elenco e será homenageado pelo clube carioca com uma bandeira personalizada, durante o jogo contra o Leão de Aço, em São Januário, às 21h30, pela 27ª rodada da Série A.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, entregou a camisa personalizada, com o nome de Gui e o número 18. Em diálogo entre eles, Marcelo Paz pergunta de quanto será o jogo, Gui diz que o Vasco vencerá, mas que torcerá pelo Fortaleza na final da Sul-Americana.

