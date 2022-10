Fortaleza pode ser prejudicado caso Castelão seja interditado por confusão em jogo do Ceará

O Fortaleza também pode ser prejudicado após ocorrência na Arena Castelão, no jogo entre Ceará e Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das punições pedidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) é a interdição do estádio por falta de segurança para a realização dos jogos. Caso se concretize, a decisão pode afetar diretamente o tricolor.

Para o Frederico Bandeira, vice-Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJDF-CE), o pedido da Procuradoria fala da praça esportiva para todos os clubes, não apenas para um único time.

“Quando se pede a interdição de uma praça esportiva, não é apenas para um time. Essa interdição serve também para qualquer outro time que venha a jogar ali. É informado, na denúncia, que aquela praça de desporto não oferece segurança para se realizar um evento esportivo. Em tese, sim, prejudicaria o Fortaleza também", destacou.

Para Bandeira, é importante que o Fortaleza entre também no caso como um 'terceiro interessado'. "É interessante, vejo eu, que a equipe do Fortaleza ingresse nessa situação como terceiro interessado e mostre que, realmente, nos seus jogos nunca houve situações como houve na do Ceará. Que realmente há sim questão de segurança... Entendo que a própria Arena pode entrar também como terceiro interessado nesse processo. Então, em tese, sim, se pede intervenção num caso desse vale para qualquer evento esportivo", esclareceu o presidente do TJD-CE.

Até o momento, o Fortaleza ainda não se pronunciou sobre o caso.

Ceará punido

Após briga entre torcedores na arquibancada, que culminou na invasão do campo da Arena Castelão, a Justiça Desportiva denunciou o Ceará em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva na noite desta segunda-feira (17). Além disso, 429 assentos foram danificados.

A Procuradoria pediu a interdição da Arena Castelão e, além disso, que os jogos do time sejam com portões fechados e sem direito a carga de ingressos nos duelos como visitante. O Cuiabá repudiou a violência no estádio.

O Ceará foi denunciado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (211, 213 e 205), além dos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF, onde há chance de punição tanto com perdas de mando de campo de 1 a 10 partidas e também de pontos.

"Foi uma denúncia muito pesada. Colocou o artigo 211 junto com o 213, combinou os dois. O 205 que não cabia na situação de forma alguma. Entendo até que o Ceará seja punido pelo 213 e, de forma muito remota, essa possibilidade (de interdição do estádio)", esclareceu Bandeira.