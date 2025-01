Fortaleza oficaliza Kuscevic até 2028: 'um dos pilares da defesa'

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação definitiva de Benjamim Kuscevic neste sábado (11). O vínculo com o zagueiro é até 31 de dezembro de 2028. O Tricolor do Pici comprou 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Coritiba. O atleta de 28 anos está com o restante do elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos. CEO da SAF, Marcelo Paz celebrou a negociação.

"É com alegria que a gente celebra a renovação do Kuscevic, agora em seu contrato definitivo com o Fortaleza de quatro anos. É um atleta que chegou no começo do ano passado, não era unanimidade em avaliação geral externa, mas a gente sentia convicção e recuperou muito bem a sua carreira no Fortaleza", afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Ele importantíssimo nos nossos objetivos do ano, voltou a Seleção Chilena de forma permanente e, hoje, é um dos pilares da nossa defesa", completou.

O atleta acumula convocações para seleção chilena. Ele foi titular nas Eliminatórias da Copa do Mundo nos jogos contra Brasil e Colômbia, e também foi convocado para a Copa América.

No Fortaleza desde o início de 2024, Kuscevic vestiu a camisa Tricolor em 43 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Cearense.