Fortaleza não terá Yago Pikachu à disposição contra Juventude; confira desfalques das equipes

Pela primeira vez na atual temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não terá o meio-campista Yago Pikachu à disposição. O atleta cumprirá suspensão automática diante do Juventude-RS, no sábado (22), após receber o 3° cartão amarelo no empate contra o Santos, e não será opção para Juan Pablo Vojvoda.

Apesar da ausência do camisa 22, o técnico argentino terá o retorno do volante Felipe. O atleta cumpriu suspensão diante da equipe paulista e volta a ficar apto para jogo. Yago Pikachu será o único desfalque do Fortaleza contra o Juventude. Dentre as opções de substítuto, Vojvoda terá de definir entre Edinho e Daniel Guedes.

Legenda: Yago Pikachu recebeu o 3° cartão amarelo contra o Santos e cumprirá suspensão diante do Juventude-RS Foto: Fabiane de Paula / SVM

A equipe gaúcha, por sua vez, terá dois desfalques: o atacante Elton (lesão no joelho) e o meio-campista Yago (recuperação física). O volante Jádson deve retornar à equipe principal de Marquinhos Santos após cumprir quarentena em virtude de contaminação com a Covid-19.

O Juventude não soma nenhuma baixa por suspensão.

Confronto

Juventude e Fortaleza se enfrentam neste sábado (21), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul (RS). O duelo é válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.

As equipes vivem momentos distintos na tabela de classificação. Com 31 pontos, ocupando a 3ª colocação, o Fortaleza busca confirmar o favoritismo diante dos gaúchos e se aproximar do líder Atlético-MG.

O Juventude, por sua vez, ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos e surpreender a equipe do Fortaleza dentro de casa. Na Série A, a equipe gaúcha conquistou 4 vitórias e 1 empate, em 8 jogos no Estádio Alfredo Jaconi.