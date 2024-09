Fortaleza lança campanha em alusão ao setembro amarelo

O Fortaleza lembrou do setembro amarelo, mês em que é realizada a campanha de prevenção ao suicídio, em ação realizada nesta terça-feira (10), nas redes sociais. O clube divulgou um número como se fosse parcial de ingressos vendidos para o jogo, mas o dado, na verdade, é referente ao número de cearenses que tiraram a própria vida.

Em postagem, o clube divulgou “Parcial - 9.290 pessoas.” A publicação nas redes sociais gerou diversos comentários dos torcedores, que acreditavam ser número de torcedores no próximo jogo do time. No entanto, no vídeo publicado em seguida, o clube revelou o tema. Somente no Ceará, 9.290 pessoas tiraram a própria vida (sendo 7.454 homens, e 1.815 mulheres). O levantamento é da Secretaria de Saúde do Estado.

Ainda no vídeo, o clube questiona: “Essa parcial parece baixa para você? Pra gente, não! Entre 2009 e 2023, mais de 9 mil cearenses desistiram de suas vidas. Em Fortaleza, 2.295 casos como esses foram registrados no mesmo período. Os motivos podem ser muitos, mas a solução é apenas uma: procurar ajuda. Não ignore os sinais. Ligue 188 - Centro de Valorização da Vida (CVV) ou procure uma unidade de saúde mais próxima. Sua vida importa. Uma campanha do Fortaleza Esporte Clube em apoio à vida”, finaliza.

O clube lembra que as causas são muitas: “Discriminação; Traumas; Abuso; Perdas; Isolamento Social; Transtornos Mentais; Depressão”, mas reforça a importância de pedir ajuda.

“Prevenção ao suicídio é um assunto extremamente sensível. Por isso ressaltamos que movimento do Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de falar abertamente sobre o suicídio, oferecer suporte emocional e incentivar a busca por ajuda, é importante demais não apenas para o torcedor do Fortaleza, mas para todos os públicos, para toda a sociedade”, ressalta o Diretor de Comunicação e Marketing do Fortaleza, Marcel Pinheiro.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (11), quando enfrenta o Internacional em jogo adiado do Campeonato Brasileiro. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.