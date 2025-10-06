Fortaleza lança camisa em apoio ao Outubro Rosa com renda revertida para ações sociais

O Fortaleza lançou, nesta segunda-feira (6), uma camisa em apoio ao Outubro Rosa, mês da campanha de combate ao câncer de mama. Com design tradicional, o modelo pode ser adquirido por R$ 259,99 nas lojas físicas e virtual. Parte da renda será destinada a instituições que apoiam a causa.

O novo modelo apresenta um tom claro de rosa como base, com gola e punhos em uma tonalidade mais escura, criando contraste sutil. O escudo do Fortaleza e o logo da Volt, ambos bordados, seguem a mesma cor da camisa, resultando em um visual uniforme e monocromático. A camisa foi produzida pela Volt Sport, fornecedora oficial dos materiais esportivos do clube.

Desenvolvida com a tecnologia Dry Ray, a peça utiliza 100% poliéster e oferece proteção contra raios solares e propriedades que ajudam no controle térmico — características presentes nos modelos da Volt Sport. O calção acompanha o mesmo design e padrão da camisa.

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que apoiam mulheres em tratamento e promovem iniciativas voltadas à prevenção da doença.

O Tricolor do Pici volta a campo somente no dia 15 de outubro, quarta-feira, quando enfrenta o Vasco. O duelo, que será na Arena Castelão, é válido pela 28ª rodada do Brasileiro.

Legenda: Fortaleza lança camisa em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Cleyton Saldanha/Volt Sport/Fortaleza EC

Legenda: Fortaleza lança camisa em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Cleyton Saldanha / Volt Sport / Fortaleza EC