Fortaleza goleia Criciúma no Ribamar Bezerra e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

O Fortaleza venceu o Criciúma nesta quarta-feira (11) por 4 a 0, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Wendel, Luan, Amorim e Dionatan marcaram os gols do Tricolor do Pici.

No confronto da ida, a equipe comandada por Danilo Benjamin perdeu para os catarinenses por 2 a 0.

Na próxima fase, o Leão enfrentará o Bahia. Os confrontos estão previstos para os dias 18 e 25 de maio. Horário e local serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Melhor campanha do Estado

Com a vaga nas quartas de final, o Leãozinho iguala o arquirival Ceará, em 2019, com a melhor campanha do Estado na Copa do Brasil Sub-17. Na ocasião, o Vovô foi eliminado pelo Vasco-RJ nos pênaltis.

Em 2021, na 1ª participação na competição, o Fortaleza foi eliminado na fase inicial pelo para o Porto Vitória-ES.