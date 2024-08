Fortaleza fez contato pela contratação de brasileiro do Real Madrid, diz jornalista

O Fortaleza fez contatos nas últimas semanas na tentativa de viabilizar a contratação do meia-atacante brasileiro Reinier, do Real Madrid, segundo informações do jornalista Cahê Mota, divulgadas no site do ge, portal de notícias de esporte do Grupo Globo.

De acordo com Cahê, além do Fortaleza, Flamengo e Bahia também procuraram a equipe espanhola pela contratação de Reinier. Apesar do interesse de equipes brasileiras, o meia-atacante será emprestado pelo Real Madrid ao Granada, da Espanha.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o staff do atleta, que negou a procura por parte do Fortaleza. Procurado pela reportagem, o Tricolor do Pici não se pronunciou sobre a possível sondagem pelo jogador do Real Madrid.

Reinier, de 22 anos, foi revelado profissionalmente pelo Flamengo, sendo negociado com o Real Madrid na temporada 2019/20. Ele já foi emprestado pela equipe espanhola a equipes como Borussia Dortmund, Girona e Frosinone-ITA.