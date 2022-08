Fortaleza evolui defesa e não sofre gols há quatro jogos na Série A; Fernando Miguel vibra com fase

O Fortaleza ascendeu na Série A do Brasileiro, deixou a zona de rebaixamento e respirou na tabela com o fim da 23ª rodada. A nova fase atravessa um momento de invencibilidade e também de melhoria do sistema defensivo: das últimas quatro partidas, o time tricolor não foi vazado em nenhum.

No retrospecto recente, empatou com o Santos (0x0) e venceu Cuiabá (0x1), Internacional (3x0) e o Ceará (0x1). O rendimento melhorou com a incorporação de novas contratações, com o zagueiro argentino Brítez, e a modificação da formação, que deixou o 3-5-2 para se alternar entre 4-4-2 e 4-3-3.

Com a solidez defensiva, o coletivo cresceu. Até o momento, o time sofreu 23 gols em 22 partidas pelo Brasileirão, registrando a 6ª defesa menos vazada, junto de Ceará, América-MG e Internacional.

Retorno de Fernando Miguel

Um dos pontos importantes na reação tricolor foi o retorno do goleiro Fernando Miguel. Contratado para ser o titular em 2022, perdeu a posição em parte do ano para os demais concorrentes, mas retomou o posto e transmitiu segurança ao setor. O curioso: não sofreu nenhum gol na Série A.

Ao todo, foram cinco partidas, em rodadas distintas. Saiu sem ser vazado contra Palmeiras (16º), Atlético-GO (17º), Cuiabá (20º), Internacional (21º) e Ceará (22º). Nas redes sociais, o atleta de 37 anos destacou o momento positivo dentro de campo e agradeceu pelo apoio dos torcedores.

"Passando por aqui pra dizer o quanto estou feliz com esta retomada e agradecer a cada gesto de apoio. Os dias difíceis são feitos para serem superados, e temos conseguido com fé e esperança, e a ajuda de cada um de vocês", afirmou.

