Fortaleza encaminha renovação com volante Lucas Sasha; veja detalhes

O Fortaleza está próximo de acertar a renovação de contrato do volante Lucas Sasha. O Diário do Nordeste apurou que o clube tem conversas adiantadas com o jogador e seu staff no sentido de ampliar o vínculo, que atualmente vai até o final da temporada 2024.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza tem uma cláusula de prioridade para renovar com Lucas Sasha. As boas atuações recentes do jogador com a camisa do Leão foram decisivas para encaminhar a renovação.

Legenda: Lucas Sasha durante CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

Lucas Sasha tem 34 anos e chegou ao Pici na temporada 2022. Com a camisa do Fortaleza, ele soma 87 partidas, dois gols e duas assistências. Na atual temporada, são 25 jogos disputados, além de uma assistência.

Além dele, o Fortaleza negocia a extensão dos vínculos de outros atletas do atual elenco que também têm seus contratos se encerrando ao final da temporada 2024.