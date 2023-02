Fortaleza embarca para primeiro jogo fora do Estado em 2023; Brítez e João Ricardo estão de volta

O elenco do Fortaleza embarcou rumo à Natal-RN no fim da manhã desta sexta-feira (3). A equipe enfrenta o ABC pela 2ª rodada da Copa do Nordeste neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília). As principais novidades nos relacionados do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda são os retornos do goleiro João Ricardo e do zagueiro Emanuel Brítez.

O defensor esteve fora dos últimos dois jogos do time, depois de sofrer uma concussão após choque na cabeça no jogo contra o Sergipe, na vitória por 1 a 0 do Leão, no dia 26 de janeiro. Ele seguiu o protocolo de recuperação e agora está à disposição da comissão técnica.

Já o arqueiro sofreu uma lesão no adutor da coxa, desfalcou o time por dois jogos, e agora volta a ganhar oportunidade. Em contrapartida, os zagueiros Ceballos e Habraão ficaram de fora dos relacionados.

O elenco realizou o treino de apronto no Centro de Excelência, no Pici, e deve chegar no destino final ainda na tarde desta sexta-feira (3).

Lista de relacionados do Fortaleza

Goleiros : João Ricardo e Fernando Miguel.

: João Ricardo e Fernando Miguel. Lateral-direito : Tinga, Pikachu e Dudu.

: Tinga, Pikachu e Dudu. Zagueiros : Benevenuto, Titi e Britez.

: Benevenuto, Titi e Britez. Lateral-esquerdo : Lucas Esteves e Bruno Pacheco.

: Lucas Esteves e Bruno Pacheco. Volantes : Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Zé Welison.

: Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Zé Welison. Meias : Lucas Crispim, Tomás Pochettino e Sammuel.

: Lucas Crispim, Tomás Pochettino e Sammuel. Atacantes: Thiago Galhardo, Lucero, Silvio Romero, Romarinho e Júnior Santos.