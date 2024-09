Fortaleza embarca para novo jogo fora de casa e terá intervalo de apenas dois dias

A delegação do Fortaleza segue em Porto Alegre (RS) após a derrota por 2 a 1 para o Internacional na noite da última quarta-feira (12). O técnico Juan Pablo Vojvoda comanda um treino na capital gaúcha na tarde desta quinta-feira (13) e o grupo embarca em um voo fretado no período da noite com destino a Curitiba (PR).

O Tricolor do Pici fará, no sábado (14), a sua segunda partida consecutiva na condição de visitante: enfrenta o Athletico-PR às 18h30, na Ligga Arena, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A preparação para a partida será encerrada na tarde da sexta-feira (13), com mais um treino, desta vez já na capital paranaense.

Vojvoda e sua comissão técnica terão um curto período de preparação para enfrentar o Furacão. O intervalo entre o jogo contra o Internacional e a partida diante do Athletico-PR será de 71 horas. Neste intervalo, haverá ainda o deslocamento entre Porto Alegre e Curitiba, estimado em uma hora e 20 minutos.

Legenda: Pikachu é um dos jogadores suspensos do Fortaleza para jogo com o Athletico/PR Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

De acordo com cronograma divulgado pelo Fortaleza, a delegação do clube cearense retorna a Fortaleza (CE) no domingo (15), dia seguinte à partida contra o Athletico-PR. Em voo fretado, o grupo tem desembarque em Fortaleza previsto para o período da tarde. Na terça-feira (17), o Leão enfrenta o Corinthians pela Copa Sul-Americana.