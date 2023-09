Fortaleza embarca para semifinal da Sul-Americana nos braços da torcida; veja os relacionados

Na noite deste domingo (24), o Fortaleza embarcou para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians na terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana de 2023. A delegação tricolor foi "carregada" nos braços da torcida, que fez uma grande festa na frente da sede do clube, no Pici, e no interior do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Que festa da torcida tricolor na saída do Pici para a delegação do Fortaleza. Muito apoio para a decisão contra o Corinthians! 🦁🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/b2CinBWIMe — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Aeroporto tomado por torcedores do Fortaleza! É o #AeroLaion 🦁✈️ pic.twitter.com/FDFdx9K8Bc — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Vojvoda relacionou 25 atletas para o importante compromisso, que pode deixar o Tricolor de Aço perto de uma final histórica na segunda maior competição internacional da América do Sul.

VEJA OS RELACIONADOS:

Goleiros : Fernando Miguel, João Ricardo e Maurício Kozlinski.

: Fernando Miguel, João Ricardo e Maurício Kozlinski. Laterais : Bruno Pacheco, Dudu, Escobar e Tinga.

: Bruno Pacheco, Dudu, Escobar e Tinga. Zagueiros : Brítez, Titi, Tobias Figueiredo e Marcelo Benevenuto.

: Brítez, Titi, Tobias Figueiredo e Marcelo Benevenuto. Volantes : Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Vinicius Zanocelo e Zé Welison.

: Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Vinicius Zanocelo e Zé Welison. Meias : Calebe, Lucas Crispim e Pochettino.

: Calebe, Lucas Crispim e Pochettino. Atacantes: Guilherme, Lucero, Machuca, Marinho, Silvio Romero, Thiago Galhardo e Yago Pikachu.

VEJA COMO FOI O EMBARQUE: