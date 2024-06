Fortaleza embarca para jogo contra o Bahia com ausências e 24 jogadores relacionados

O Fortaleza embarcou na manhã desta quarta-feira (12), para Salvador, onde enfrentará o Bahia, nesta quinta, às 21h30, pela Série A. Entre os ausentes já confirmados para o jogo estão Kervin Andrade, que foi convocado para Seleção da Venezuela para a Copa América e o zagueiro Benjamín Kuscevic, que irá servir ao Chile na mesma competição. Os atacantes Marinho e Moisés, além do meia Calebe, se recuperam de lesão e também estão fora do confronto.

O tempo de descanso e festa após a conquista da Copa do Nordeste foi curto. A delegação do Leão treina no CT do Vitória antes da partida.

Veja lista de quem viajou: