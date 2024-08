Fortaleza embarca para confronto contra o Botafogo: Veja relacionados

A delegação do Fortaleza seguiu para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (30) de olho no duelo contra o Botafogo, no sábado (31), pela 25ª rodada da Série A. O duelo, confronto direto pela liderança do certame, será às 21 horas, no estádio Nilton Santos, casa do time carioca.

A lista de relacionados do Fortaleza para a partida não teve novidades, com a equipe indo para o Rio de Janeiro com força máxima.

As ausências são aqueles que já desfalcaram o Leão em jogos anteriores: o goleiro Santos (edema muscular em região posterior da coxa direita), o volante Rossetto (edema muscular em panturrilha direita), o meia Calebe (em transição após processo de fortalecimento muscular) e o atacante Marinho (edema muscular em região posterior da coxa esquerda).

Lista de relacionados

Goleiros: João Ricardo, Magrão e Kozlinski

Laterais Direitos: Tinga e Mancuso

Zagueiros: Britez, Kuscevic, Titi e Cardona

Lateral-Esquerdo: Pacheco e Felipe Jonathan

Meio-Campistas: Sasha, Hércules, Zé Welinson, Martinez, Pedro Augusto, Pochettino

Kervin

Atacantes: Pikachu, Breno Lopes, Moisés, Renato Kayzer, Machuca e Lucero