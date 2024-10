Fortaleza é o terceiro time com mais expulsões na Série A; veja histórico

A campanha do Fortaleza na Série A de 2024 tem gerado vários marcos ao tricolor, porém, nem todos são positivos. Com as expulsões de Marinho e Tinga, no empate com o Atlético-MG, na noite da última quarta-feira (16), o Fortaleza chegou a marca de 10 expulsões na Série A.

Com esse número, o Leão se tornou, o terceiro clube que mais teve atletas expulsos, até esse momento da competição, ficando atrás, somente, de Juventude e Fluminense, que tiveram 11 atletas expulsos, e de Atlético-GO, que teve 13 atletas expulsos na Série A. Os dados foram retirados do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além desta marca negativa, adquirida ao longo dos 30 jogos do clube na Série A deste ano, nos últimos seis jogos do certame, o Fortaleza teve cinco atletas expulsos, em quatro jogos diferentes, sendo 3 por vermelho direto e 2 por dupla advertência de cartão amarelo.

Outro ponto de atenção para o Tricolor é a interferência direta que essas expulsões tiveram nos resultados do Leão no campeonato. Das seis derrotas da equipe na Série A (contra Bahia, Cuiabá, Vasco, Botafogo, Internacional e Grêmio), em quatro o Fortaleza teve, ao menos, um jogador expulso. Nos outros jogos que o Leão esteve com um atleta expulso, foram três vitórias e um empate conquistados.

EXPULSÕES

ATLETAS QUE RECEBERAM CARTÃO VERMELHO NA SÉRIE A

Brítez — 2 cartões vermelhos

Hércules — 2 cartões vermelhos

Kuscevic — 1 cartão vermelho

Kayzer — 1 cartão vermelho

Marinho — 1 cartão vermelho

Tinga — 1 cartão vermelho

Mancuso — 1 cartão vermelho

Zé Welison — 1 cartão vermelho

JOGOS ONDE O FORTALEZA TEVE JOGADORES EXPULSOS

Cuiabá 5 x 0 Fortaleza — 2 expulsos (Kayzer e Brítez)

Vasco 2 x 0 Fortaleza — 1 expulso

Fortaleza 3 x 1 Atlético-GO — 1 expulso

Fortaleza 1 x 0 São Paulo — 1 expulso*

Internacional 2 x 1 Fortaleza — 1 expulso

Fortaleza 4 x 1 Bahia — 1 expulso

Grêmio 3 x 1 Fortaleza — 1 expulso

Fortaleza 2 x 2 Atlético-MG — 2 expulsos

*No jogo contra o São Paulo, Hércules recebeu um cartão vermelho, mas, ele foi advertido no banco de reservas.

**Sob supervisão de João Bandeira Neto.