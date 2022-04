Fortaleza divulga parcial de ingressos para final do Nordestão com mais de 55 mil confirmados

O Fortaleza divulgou no início desta sexta-feira (1), a parcial de ingressos para a final da Copa do Nordeste com mais de 55 mil torcedores (55.238) garantidos. O número corresponde a 28.113 check-ins e 27.125 ingressos vendidos.

O duelo decisivo contra o Sport-PE acontece no domingo (3) e será disputado na Arena Castelão. O principal palco esportivo do Estado pode receber 100% do público, ou seja, mais de 60 mil torcedores. O único requisito para entrar no estádio é estar com o ciclo vacinal completo.

A partida diante dos pernambucanos marca ainda o recorde de público do Castelão na temporada. Os tricolores superam o próprio recorde: diante do Náutico-PE, 31.681 torcedores compareceram à arena.

Tudo igual

No jogo de ida, na noite de quinta-feira (31), na Arena Pernambuco, Fortaleza e Sport empataram em 1 a 1. Com o resultado, quem vencer no tempo normal será campeão, e um empate levará a decisão para os pênaltis.