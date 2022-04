Fortaleza aposta em bom retrospecto no Castelão para ser campeão da Copa do Nordeste; veja números

O empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (31), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, deixou tudo em aberto. A decisão ficou para domingo (3), às 18h30min, e quem vencer fica com o título. Para ser campeão, o Fortaleza conta com o bom retrospecto que possui na Arena Castelão.

Invicto nos 15 jogos que fez nesta temporada, o Tricolor jogou 11 vezes no estádio, acumulando 10 vitórias e um empate. O único jogo que não venceu foi o Clássico-Rei contra o rival Ceará, que terminou em 1 a 1, mas com superioridade leonina.

Um dos trunfos do time de Juan Pablo Vojvoda atuando no Gigante da Boa Vista é o ataque. Foram 29 gols marcados nestas partidas, com média de quase três por jogo.

Nas últimas oito vezes que atuou no estádio, o Leão do Pici venceu todas, e antes do empate em 1 a 1 com o Rubro-Negro pernambucano, vinha de uma sequência de cinco triunfos consecutivos, todos atuando na principal praça esportiva do Estado do Ceará.

E o Fortaleza contará com um trunfo a mais para a decisão: a força das arquibancadas. Mais de 53 mil torcedores já estão confirmados para a decisão e a certeza é de casa cheia, no jogo que irá estabelecer o maior público do futebol cearense em 2022.