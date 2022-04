Benevenuto é desfalque surpresa no Fortaleza o corre risco de ficar fora de finalíssima contra Sport

O Fortaleza teve uma baixa de última hora para o 1º jogo da decisão da Copa do Nordeste contra o Sport na Arena Pernambuco, após o zagueiro Marcelo Benevenuto sentir um desconforto durante o aquecimento.

Assim, ele foi retirado da equipe titular e passa a ser dúvida para o jogo de volta, no dia 3 no Castelão, no próximo domingo. Sem Benevenuto, o trio de zaga leonino foi formado por Bryan Ceballos, Landázuri e Titi.

Absoluto

Benevenuto atuou em todas as partidas do Leão na Copa do Nordeste, sendo titular em todas. Foi o jogador que mais minutos jogou na competição, com 884. Ele também jogou as 4 partidas que o Fortaleza fez no Estadual até então, entrando em campo em todas as partidas do ano no Tricolor: 14.