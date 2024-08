Fortaleza divulga logística de viagem para jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão

O Fortaleza divulgou na manhã desta quinta-feira (29) a logística da viagem para o Rio de Janeiro (RJ), onde o Tricolor do Pici enfrenta o Botafogo pela Série A do Brasileirão 2024, partida marcada para o próximo sábado (31).

Na manhã desta sexta-feira (30), o elenco treina no Centro de Excelência Alcides Santos, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. No turno da tarde, a delegação segue viagem em voo direto para a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Botafogo e Fortaleza entram em campo no próximo sábado (31), às 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

No domingo (1º), o elenco deve desembarcar em Fortaleza (CE) ainda no período da manhã, horas depois de enfrentar o Botafogo.