Fortaleza divulga campanha em combate ao trabalho infantil; veja vídeo

Através de mais uma campanha institucional, o Fortaleza se posicionou contra o trabalho infantil. No vídeo divulgado pelo clube, duas crianças aparecem carregando isopores anunciando a venda de dindins durante uma partida do Leão. Dentro de cada isopor não havia dindins, mas mensagens supostamente escritas pelas crianças, com frases como: “Eu çó cei trabalha. Mi incina ota coisa?”.

O clube aproveitou que junho foi o mês de conscientização do tema em questão para lançar a campanha durante o jogo contra o Juventude, pela Série A, realizada no dia 30 daquele período e teve repercussão positiva entre os torcedores.

Veja o vídeo:

Se essa criança fosse sua, que futuro ela teria?



Em uma partida do Fortaleza, em junho, mês do combate ao trabalho infantil, duas crianças foram vistas trabalhando na esplanada da Arena Castelão, enquanto diversas pessoas se preparavam para acessar as arquibancadas do estádio.… pic.twitter.com/Cm8bCDZQQP — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 14, 2024

O diretor de Marketing e Comunicação do Fortaleza, Marcel Pinheiro falou sobre a campanha e a importância do posicionamento do clube nesse tipo de causa.

“Fortaleza fez seu papel social ao jogar luz sobre um tema tão necessário, que é combater o trabalho infantil no Brasil. Infelizmente ver uma criança com isopor vendendo dindin não surpreende as pessoas abordadas na ação, mas ao abrir o isopor, a mensagem da criança impacta imediatamente quem chega para supostamente ajudar. Fomos até surpreendidos com uma fiscalização do Juizado da Infância e da Juventude, que abrilhantou ainda mais a ação” explicou o diretor.

Trabalho infantil

É considerado trabalho infantil quando crianças e adolescentes com menos de 16 anos são admitidas para empregos, assim ficando impossibilitadas de frequentarem a escola ou obrigadas a abandonar os estudos prematuramente. A denúncia é feita através de uma ligação para o número 100.