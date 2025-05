Fortaleza divulga boletim médico com quatro jogadores; veja situação médica

O Fortaleza atualizou o boletim médico do elenco com a situação de quatro jogadores, que ficaram fora do jogo contra o Cruzeiro, neste domingo (25), na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A de 2025. A listagem conta com os volantes Rossetto, Bruninho e Lucas Sasha, e o atacante Moisés.

Vale ressaltar que o volante Rodrigo está fora do DM, mas realiza um trabalho de recondicionamento físico e ainda não estreou pelo Leão. Já o zagueiro David Luiz não foi relacionado por opção técnica.

O Fortaleza está na 16ª posição geral do Brasileirão, próximo da zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos. A atualização clínica do elenco é revelada pelo clube sempre uma hora antes de cada partida.

DM do Fortaleza