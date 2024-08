Fortaleza divulga boletim médico com dois desfalques para duelo contra o Rosario Central; confira

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (14). O time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue com dois desfalques importantes para o duelo contra o Rosario Central, válido pelas oitavas da Sul-Americana.

Artilheiro da equipe na temporada, o argentino Juan Martín Lucero segue fora do time. O jogador trata um edema muscular na coxa direita. A lesão ocorreu durante treinamento, e ele não atua desde o jogo contra o Cruzeiro. Já o meia Calebe segue em processo de fortalecimento muscular.

Quem retorna ao time é Tinga, que estava fora desde a partida contra o São Paulo após apresentar uma lesão muscular.

O Tricolor do Pici encara o Rosario Central às 7h (de Brasília). O duelo, válida pelas oitavas da Sul-Americana, ocorre no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham ao vivo e em tempo real.