Fortaleza divulga abertura de check-ins e venda de ingressos para jogo da Copa do Nordeste

O torcedor do Fortaleza já pode garantir sua entrada para o jogo contra o River-PI, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Através das redes sociais, o clube cearense informou a abertura de check-ins e a venda de ingressos para a partida que acontece nesta quarta-feira (14), às 19 horas, na Arena Castelão.

Os bilhetes podem ser adquiridos com valores a partir de R$20, nas lojas oficiais do clube e através do site sociofortaleza.com.br. Os sócios torcedores do clube podem fazer os check-ins também através do site.

Confira os valores de cada setor:

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Situação das equipes na competição

O Leão ocupa a terceira posição do Grupo B, com três pontos em dois jogos. Já a equipe do River-PI é a sexta colocada do Grupo A, com três pontos em duas partidas.