Vojvoda projeta duelo do Fortaleza com o River-PI na Copa NE: 'Cada ponto é importante'

O Fortaleza sofreu a primeira derrota da temporada neste domingo (11), quando foi superado pelo CRB. As equipes se enfrentaram em jogo da segunda rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Agora, a equipe volta para a capital cearense focada no River-PI, próximo adversário do Tricolor na competição.

"Sabemos que é um time que ganhou uma partida importante (contra o Bahia), mas na sua casa. Então, viemos de uma derrota. A partir daí cada ponto é importante, cada partida é importante .É uma competição igualada pela condição fora ou dentro de casa. Agora temos que recuperar bem e trabalhar para a partida de quarta-feira", disse o técnico. O Tricolor do Pici está na terceira posição do Grupo B do Nordestão. O Leão do Pici volta a campo na quarta-feira (14), quando recebe o time piauiense em jogo da terceira rodada do torneio. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.