Fortaleza desiste de negociação por meia Nathan, do Atlético-MG

A diretoria do Fortaleza desistiu da negociação pelo meia Nathan, do Atlético-MG. O clube tinha interesse no atleta para a temporada de 2022, mas a forte concorrência do mercado e os moldes do acordo com o Galo impediram a possibilidade de transferência.

Isso porque Santos e Fluminense também desejam o jogador de 25 anos. Segundo o ge, os dois times enviaram propostas para a equipe mineira de R$ 1 milhão, pelo empréstimo, mais o pagamento de 100% dos salários. A decisão sobre o destino será do meia.

Elenco do Fortaleza

Deste modo, o Leão segue avaliando nomes no mercado para o setor de criação. No elenco, o técnico argentino Vojvoda conta com Matheus Vargas, que renovou até 2023. Luiz Henrique, que estava no Botafogo, retornou e deve ser emprestado novamente.

O departamento de futebol também mantém contato com o Palmeiras sobre Lucas Lima. O atleta foi cedido ao Fortaleza para a reta final do Brasileirão e tem chance de permanecer por mais um ano.

Até o momento, o clube anunciou as contratações do goleiro Fernando Miguel, dos zagueiro Ceballos e Wagner Leonardo, e do lateral direito Landázuri. Para 2022, o foco da gestão é acertar com mais quatro reforços.