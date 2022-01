Fortaleza negocia empréstimo de Nathan, do Atlético/MG

Após anunciar sete reforços para 2022, o Fortaleza continua ativo no mercado para continuar reforçando a equipe. E o Tricolor de Aço negocia com o Atlético/MG o empréstimo do meia Nathan. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Mas para ter o meia do campeão brasileiro, o Leão terá que superar uma concorrência tripla: de Santos, Fluminense e América/MG, que também demonstram interesse no atleta, que seria emprestado por um ano devido à concorrência no time mineiro. O time paulista, inclusive, já sinalizou desembolsar R$ 1 milhão pelo empréstimo e arcar com salário integral do jogador, segundo o GE.

Um dos trunfos do Tricolor de Aço é estar garantido na fase de Grupos da Libertadores, enquanto Flu e América estão na fase prévia e o Santos na Sul-Americana.

Em 2021

Nathan está de férias em Santa Catarina e definirá seu futuro em breve. Ele foi em grande parte da temporada reserva do Galo, atuou em 39 partidas (6 como titular), com três gols e três assistências. Ele foi campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão pelo Galo.

Carreira Revelado pelo Athletico/PR, Nathan foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra, por 7 milhões de euros (R$ 23 milhões na cotação da época) em 2015, mas foi sempre emprestado pelo time inglês ao Vitesse, da Holanda, e ao Belenenses, de Portugal.

Em 2018, voltou ao Brasil para jogar no Galo, também por empréstimo e foi comprado pelo clube a pedido de técnico Jorge Sampaoli em 2020 por 3 milhões de euros.